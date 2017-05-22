كشف مصدر، أن اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة يتابع الخطة الأمنية التي وضعت لتحديد هوية المتهم بإطلاق النيران، وإصابة الطفل يوسف وطالبتين بميدان الحصري في أكتوبر.

وأوضح المصدر أن الخطة شملت تكوين فريق بحث على أعلى مستوى من قوات البحث الجنائي بالأمن العام والمباحث بمديرية أمن الجيزة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بالمديرية نجحت في جمع معلومات هامه عن المتهم، ووضعت أيديها على خيوط هامة للتوصل للمتهم الذي أكد أنه سيتم القبض عليه خلال ساعات.

وأشار المصدر إلى أن التحريات المبدئية أشارت إلى أن المتهم أطلق الرصاص من مسافة بعيدة، مدللا على ذلك بقوة الرصاصة المطلقة على المصاب يوسف وهي أسفل الراس، بينما لو اتت من مسافة قريبة لكانت اودت بحياة الطفل في الحال.

وأضاف المصدر أن الخطة شملت أيضا فحص مطعم حضرموت والأماكن التي تقع في محيطه والواقعة أمامه والمترددين عليها.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضا مناقشة حراس العقارات الواقعة بالمنطقة وميدان الحصري وفحص الشقق المفروشة، وكذلك اسطح العقارات الواقعة بهذه المناطق مع جمع كافة التحريات والمعلومات حول علاقات والد الطفل يوسف والمترددين عليهم وجيرانهم بحي الأشجار وقتما كانوا يقيمون فيه.

ورجح المصدر أن مطلق الرصاص قد يكون شخص مهتز نفسيا، يطلق الرصاص من مسدس كاتم الصوت على المارة، ولديه مهارة القنص، مدللا على ذلك بإصابة فتاة في القدم وطالبة أخرى تدعى شيرين قبل واقعة الطفل يوسف.