وزير البيئة: البدء في إزالة التعديات على المحميات الطبيعية2017-05-22 14:58:00
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة بدأت تماشيا مع حملة استرداد أراضي الدولة في إزالة التعديات على المحميات الطبيعية وتم البدء بحمية نبق، مشيرا إلى الاستمرار في خطة تطوير المحميات والحفاظ عليها وإزالة التعديات.
وقال فهمى إن العالم أجمع يسير على منهج الاستخدام الاقتصادي المتوافق بيئيا لحماية المحميات وليس الاستثمار، مشيرا إلى أن الموازنة الخاصة بالمحميات بلغت العام الماضي 30 مليون جنيه ولكن العام الحالي فقد بلغت 15 مليون جنيه فقط لذلك نبحث عن مشروعات والتنسيق مع جهات أخرى للحصول على موارد للحفاظ على المحميات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمي على هامش الاحتفالات بيوم البيئة العالمي واليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمقر المركز الثقافي التعليمي ( بيت القاهرة) بحضور الدكتورة منى كمال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأماني نخلة مدير برامج البيئة بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأوضح فهمى أن التنوع البيولوجي يلعب دورا أساسيا في التنمية المستدامة ومكافحة الفقر فهو أساس الحياه على كوكب الأرض رغم أن معدل الفقد في التنوع البيولوجي يتزايد نتيجة للأنشطة البشرية المؤثرة عليه.
وأشار وزير البيئة إلى أن مصر تسير على اكثر من نهج للحفاظ على التنوع البيولوجي يتمثل في حماية التنوع البيولوجي بمختلف المحميات الطبيعية وخارج المحميات، كذلك من خلال مشروعات الحفاظ على المحميات وتطويرها و تسعى الوزارة إلى تنفيذ أنشطة للسكان المحليين لإشراكهم في الحفاظ على المحميات.
وأضاف أنه يتم حاليا مراجعة كاملة لحدود المحميات ومنها حدود محمية وادي دجلة والغابة المتحجرة، ويتم أيضا تعريف وتخصيص المحميات المستقبلية.
ولفت فهمي إلى لأن هناك ثلاثة تشريعات بالبرلمان تخص التنوع البيولوجي تتمثل في الهيئة الاقتصادية للمحميات الطبيعية، والسلامة الإحيائية، وتنظيم الموارد الإحيائية وتقسيم المنافع وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية.. مشيرا إلى ضرورة إدراج خطط الحفاظ على التنوع البيولوجي بمختلف القطاعات.
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