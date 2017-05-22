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خالد جلال يعاين غرفة محاضرات الفريق..وزادة وأنور يمثلان الزمالك بالاجتماع الفني
تدريبات الزمالك

خالد جلال يعاين غرفة محاضرات الفريق..وزادة وأنور يمثلان الزمالك بالاجتماع الفني

2017-05-22 15:06:27
ا ش ا

حرص خالد جلال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة الغرفة التي تم تجهيزها من أجل إقامة محاضرات الفريق الأبيض اليوم وغدا استعدادا لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي يوم الثلاثاء القادم في مباراة الجولة الثانية لدور ال16 “المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخصص نادي الزمالك غرفة كبيرة مجهزة بشاشة عرض من أجل عرض تسجيلات الفريق الليبي وشرح أبرز النقاط للاعبين ، حيث اكتفى المدير الفني بحاضرات في الملعب أمس الأحد قبل بداية مران الفريق.

ومن المقرر أن يحضر هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي وحمادة أنور المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الاجتماع الفنى الخاص بمباراة أهلى طرابلس الليبى ، ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع الذى يقام فى السادسة مساء، الاتفاق على الزي الذى سيرتديه الفريقان فى المباراة وكذلك التعليمات الخاصة بضوابط اللقاء من خلال حكم اللقاء والمراقب الأمني.

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