وزير التموين امام النواب: لا زيادة فى اسعار السلع خلال شهر رمضان2017-05-22 14:56:13
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ان الإجراءات التى اتخذتها الوزارة ادت الى تخفيض اسعار بعض السلع الغذائية واهمها الأسماك، مؤكدا أنه لن تكون هناك زيادة في الأسعار خلال شهر رمضان.
وقال المصيلحى - فى بيان امام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم عـن دور الـوزارة فـى الرقابـة علـى الأسواق وخطـتها فى الاسـتعداد لشـهر رمضـان - انه لايؤيد فرض التسعيرة الجبرية..ولكنه اوضح ان هذا لا يمنع وزارة التموين من القيام بدورها فى الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
واضاف ان صرف السلع التموينية يعد جزءا اساسيا من عمل الوزارة وان توفير السلع الاستراتيجية، والمخزون كان فيه تذبذب، ووصلنا فى بعض الحالات لمستوى غير مقبول.
واشار الي ان قطاع الرقابة بالوزارة معنى بالرقابة على التموين رغم ان القدرات المادية قليلة جدًا.
وطالب وزير التموين بتوحيد جهود الرقابة على الأسواق على أن يتولاها جهاز حماية المستهلك بمجرد صدور القانون الجديد الذى يمكنه من هذا الدور.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش - محيط
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى…Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT