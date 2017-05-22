أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ان الإجراءات التى اتخذتها الوزارة ادت الى ‎تخفيض اسعار بعض السلع الغذائية واهمها الأسماك، ‎مؤكدا أنه لن تكون هناك زيادة في الأسعار خلال شهر رمضان.

‎وقال المصيلحى - فى بيان امام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم عـن دور الـوزارة فـى الرقابـة علـى الأسواق وخطـتها فى الاسـتعداد لشـهر رمضـان - انه لايؤيد فرض التسعيرة الجبرية..ولكنه اوضح ان هذا لا يمنع وزارة التموين من القيام بدورها فى الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

واضاف ان صرف السلع التموينية يعد جزءا اساسيا من عمل الوزارة وان توفير السلع الاستراتيجية، والمخزون كان فيه تذبذب، ووصلنا فى بعض الحالات لمستوى غير مقبول.

واشار الي ان قطاع الرقابة بالوزارة معنى بالرقابة على التموين رغم ان القدرات المادية قليلة جدًا.

وطالب وزير التموين بتوحيد جهود الرقابة على الأسواق على أن يتولاها جهاز حماية المستهلك بمجرد صدور القانون الجديد الذى يمكنه من هذا الدور.