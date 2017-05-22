جلسات استشفاء بحمامات الثلج للاعبي الأهلي2017-05-22 15:05:11
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسات استشفاء باستخدام حمامات الثلج في فندق الإقامة، وذلك استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وأكد الدكتور عبد المجيد هاشم عضو الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن بعض اللاعبين خضعوا أيضا لجلسات علاج طبيعي ومساج؛ لتخفيف الشعور بالتعب ولتجديد الدماء في العضلات؛ تجنبا للإصابات.
ومن المقرر أن يخوض الفريق المران الأخير اليوم في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت الكاميرون – وذلك على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها وفقا للائحة ، ومن المنتظر أن يشارك جميع اللاعبين في المران، وأن يتم التأكيد على بعض الجوانب الخططية؛ وفقا لرؤية الكابتن حسام البدري المدير الفني.
وكان الجهاز الفني قد عقد محاضرة فنية للاعبين بعد العشاء أمس، شاهد خلالها الفريق لقطات من مباريات فريق القطن ، وقام البدري بتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس وكيفية استغلالها في المباراة، مع شرح بعض الجوانب التكتيكية وتحركات اللاعبين؛ سواء عند بناء الهجمة أو في المرتدات السريعة، خاصة أن القطن يضم بين صفوفه لاعبين على مستوى عال ويتميزون بالسرعة والطول الفارع.
من جهته، قال سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي إن هناك وفدا من الاتحاد الكاميروني بالإضافة لمسئولي القطن حضروا إلى فندق إقامة الأهلي اليوم؛ للتأكيد على موعد المؤتمر الصحفي للكابتن حسام البدري المدير الفني وأحد لاعبي الفريق قبل المباراة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد موعد المؤتمر الذي يقام في إحدى القاعات، عقب المران الجماعي للأهلي الذي يقام في الخامسة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب المباراة، على أن يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق القطن بعد مران الفريق الكاميروني الذي يلي مران الأهلي.
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