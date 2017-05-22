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خبير علاقات دولية: العالم يتهرب من الإجابة على سؤال السيسي
القمة الاسلامية الامريكية ـ ترامب ـ سلمان ـ السيسي ـ صورة تذكارية

خبير علاقات دولية: العالم يتهرب من الإجابة على سؤال السيسي

2017-05-22 14:53:23

أعرب خبير العلاقات الدولية، أيمن سمير، عن دهشته من تهرب قادة العالم، من الإجابة على سؤال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول هوية الدول الداعمة للإرهاب.

واتهم سمير، في حوار مع فضائية “إكسترا نيوز”، جماعة الإخوان المسلمين، بأنهم وراء ظهور الإرهاب في العالم، معرباً عن أمله في تجفيف الإدارة الأمريكية الجديدة، منابع تمويل الإرهاب.

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