أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الإثنين أن “البريكست” (أو ما يعرف بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) قد يمثل فرصة للقطاع المالي في منطقة اليورو.

وقال لومير - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله اليوم ببرلين - “نرى في البريكست إمكانية أن تكون شركاتنا المالية أكثر جاذبية، وأن تخلق فرص عمل”، متعهدا باغتنام هذه الفرصة.

ولم يتطرق الوزير الفرنسي إلى المفاوضات الشاقة المرتقبة لتحديد شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لا سيما وأنه تم الاتفاق على ثلاثة ملفات لإتمام هذه العملية بشكل مرتب، وهي حقوق المواطنين، وتسوية المسائل المالية والحدود الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تركز المفاوضات على التوجهات التي حددها قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة غير العادية التي انعقدت في نهاية أبريل لتحديد العلاقة المستقبلية بين بريطانيا و الاتحاد الاوروبي.

وعلى جانب آخر، يتوجه وزير أوروبا والشؤون الخارجية جون ايف لودريان اليوم إلى برلين للقاء نظيره الألماني

سيجمار جابرييل على غذاء عمل.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن الوزيرين سيتطرقان إلى آفاق إنعاش الاتحاد الأوروبي والقضايا الرئيسية الدولية لاسيما الأوضاع في مالي وسوريا.

ولفت المتحدث إلى أن لودريان يقوم بأول زيارة ثنائية له لبرلين منذ توليه مهامه على رأس وزارة أوروبا والشؤون الخارجية وهو ما يعكس تمسك فرنسا بالعلاقات بين البلدين.