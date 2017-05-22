وزير فرنسي: "البريكست" قد يمثل فرصة للقطاع المالي في منطقة اليورو2017-05-22 14:59:39
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الإثنين أن “البريكست” (أو ما يعرف بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) قد يمثل فرصة للقطاع المالي في منطقة اليورو.
وقال لومير - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله اليوم ببرلين - “نرى في البريكست إمكانية أن تكون شركاتنا المالية أكثر جاذبية، وأن تخلق فرص عمل”، متعهدا باغتنام هذه الفرصة.
ولم يتطرق الوزير الفرنسي إلى المفاوضات الشاقة المرتقبة لتحديد شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لا سيما وأنه تم الاتفاق على ثلاثة ملفات لإتمام هذه العملية بشكل مرتب، وهي حقوق المواطنين، وتسوية المسائل المالية والحدود الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تركز المفاوضات على التوجهات التي حددها قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة غير العادية التي انعقدت في نهاية أبريل لتحديد العلاقة المستقبلية بين بريطانيا و الاتحاد الاوروبي.
وعلى جانب آخر، يتوجه وزير أوروبا والشؤون الخارجية جون ايف لودريان اليوم إلى برلين للقاء نظيره الألماني
سيجمار جابرييل على غذاء عمل.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن الوزيرين سيتطرقان إلى آفاق إنعاش الاتحاد الأوروبي والقضايا الرئيسية الدولية لاسيما الأوضاع في مالي وسوريا.
ولفت المتحدث إلى أن لودريان يقوم بأول زيارة ثنائية له لبرلين منذ توليه مهامه على رأس وزارة أوروبا والشؤون الخارجية وهو ما يعكس تمسك فرنسا بالعلاقات بين البلدين.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش - محيط
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى…Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT