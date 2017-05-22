اعتمد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة،نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 90.83%.

وقال المحافظ إن نحو151 طالبا وطالبه حصلوا على المركز الأول بمجموع 300 درجة.

وأضاف انه تقدم للامتحان هذا العام 161051 طالبا حضر منهم 155222 نجح منهم 140995.

وأعلن محمد عبد الهادى القطب وكيل وزارة التربية والتعليم،أن نسبة النجاح فى اللغه العربية بلغت 97.39% والحساب والهندسة 93.52% والعلوم 98.73% والدراسات 95.94% واللغة الانجليزية 97.41% وقد حصلت ادارات الدقى والبدرشين والهرم والعجوزة وجنوب الجيزة والشيخ زايد على المراكز الاولى بين الإدارات التعليمية.

كما تم اعتماد نتيجة الصف السادس للمكفوفين بنسبة نجاح 100% والصم وضعاف السمع بنسبة 97.14%.