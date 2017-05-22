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بالأرقام.. «دفاع البرلمان» توافق على موازنة وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية المصرية

بالأرقام.. «دفاع البرلمان» توافق على موازنة وزارة الداخلية

2017-05-22 14:46:26

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المغلق اليوم، الاثنين، على مشروع موازنة العام المالى الجديد لوزارة الداخلية 2017-2018.

وجاء إجمالى موازنات جهات الداخلية 41.4 مليار جنيه فى موازنة 2017-2018 مقابل 38 مليار جنيه فى العام السابق 2016-2017 موزعة على النحو التالى:

- موازنة مصلحة الأمن والشرطة 26.2 مليار جنيه
- موازنة ديوان عام وزارة الداخلية 9.231 مليار جنيه
- موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية 3.9 مليار جنيه
- موازنة مصلحة السجون 1.347 مليار جنيه
- موازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية 640 مليون جنيه
- موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون 84.3 مليون جنيه

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