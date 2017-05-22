وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المغلق اليوم، الاثنين، على مشروع موازنة العام المالى الجديد لوزارة الداخلية 2017-2018.

وجاء إجمالى موازنات جهات الداخلية 41.4 مليار جنيه فى موازنة 2017-2018 مقابل 38 مليار جنيه فى العام السابق 2016-2017 موزعة على النحو التالى:

- موازنة مصلحة الأمن والشرطة 26.2 مليار جنيه

- موازنة ديوان عام وزارة الداخلية 9.231 مليار جنيه

- موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية 3.9 مليار جنيه

- موازنة مصلحة السجون 1.347 مليار جنيه

- موازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية 640 مليون جنيه

- موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون 84.3 مليون جنيه