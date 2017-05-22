حرص حمادة أنور المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه إلى ملعب الطيب المهيري من أجل معاينة غرفة الملابس التي يستخدمها الفريق الأبيض في مباراة الغد أمام أهلي طرابلس الليبي.

وطلب المدير الإداري للزمالك معاينة الغرفة من أجل معرفة احتياجات الفريق الأبيض في المباراة وتوفيرها للجهاز الفني والطبي إستعدادا لمباراة الغد.

ويحصل الزمالك على غرفة الفريق الضيف في ستاد الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية حيث أن أهلي طرابلس الليبي يحصل على غرفة الفريق صاحب الملعب بإعتبار الملعب خاص به في المباراة.

من جانب آخر، أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في تونس في حديثه مع اللاعبين أن جمهور الزمالك وإدارة النادي والأعضاء يثقون في قدراتهم وينتظرون منهم الفوز على فريق أهلي طرابلس الليبي.

وأوضح رئيس بعثة الزمالك أن كل الامكانيات تم توفيرها للفريق وننتظر الفوز واستمرار الإنتصارات في البطولة الإفريقية حيث أن الفريق ينافس على اللقب هذا الموسم والجميع ينتظر إستمرار صحوة الفريق الأبيض.

وأشار أحمد مرتضى منصور إلى أن أهلي طرابلس فريق جيد للغاية ولكن طموحات الزمالك كبيرة والجماهير البيضاء تنتظر هدية الفوز في تونس.