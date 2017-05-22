تمكن التليسكوب المداري هابل من رصد أحد الأقمار حول الكوكب القزم “2007 OR10”، والذي يطلق عليه العلماء اسم الـ “كوكب المجهول” في مجموعتنا الشمسية.

وفي الحديث عن الاكتشاف الجديد قال عالم الفضاء تشابا كيس: “الاكتشافات الأخيرة للكواكب القزمة التي بدأنا برصدها بواسطة التليسكوبات والأقمار الصناعية، تدل على أن ولادة تلك الأجرام تحدث بشكل أكبر مما كنا نعتقد، وهذا يغير مفاهيمنا السابقة عن آلية تشكل المجموعة الشمسية”.

وأضاف: “لقد تم اكتشاف الكويكب 2007-OR10 من قبل العالمين، ميغان شفومب، ومايكل براون، في العام 2007، ومنذ ذاك الحين أثار هذا الجسم السماوي الكثير من الأسئلة عند العلماء بسبب لون سطحه الأحمر، والذي لم يتوصل الخبراء لتفسيره حتى الآن.. وفي العام الماضي فقط، استطعت أنا وزملائي معرفة معلومات جديدة حول هذا الكويكب، لقد تبين لنا أنه ثالث أكبر كوكب قزم في حزام (كويبر) بعد (بلوتو) و(إيريس)، حيث تبين أن قطره يبلغ حوالي 1535 كلم، ويعود لونه الأحمر إلى أن سطحه مكسو بطبقات جليدية من الهيدروكربونات العطرية، الناتجة عن تحلل غازي المثان والإيثان بفعل أشعة الشمس”.

وأشار إلى أن البيانات التي حصلوا عيها من مرصد “كيبلر” الفضائي بينت أيضا أن الكويكب “2007-OR10” يدور حول نفسه مرة واحدة كل 45 ساعة، وليس مرة كل 20 أو 24 ساعة كباقي الأجسام السماوية في حزام “كويبر”.

وأوضح أنهم توصلوا لاكتشاف القمر الذي يدور حول هذا الكويكب بتحليل البيانات التي استطاع المرصد الفضائي “هابل” التقاطها العام 2010، حيث تمت مقارنتها مع البيانات التي جمعها مقراب “سبيتزر” في السنوات العشر الأخيرة.

حيث أظهرت البيانات أن قطر القمر المكتشف، والذي لم يطلق عليه اسم بعد، يبلغ حوالي 250 إلى 350 كلم، أي أصغر بنحو 5 إلى 6 مرات من قطر الكوكب القزم الذي يدور حوله.

يذكر أن “2007 OR10”، والذي اكتشف العام 2007 هو كويكب تابع لحزام ” كويبر” في مجموعتنا الشمسية، وقطره الذي بلغ 1535 كلم يجعل منه ثالث أكبر الكواكب القزمة التابعة لمجموعتنا الشمسية.