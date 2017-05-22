أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي.

وأضاف خلال لقاء يجرى حاليًا في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس، أن العاهل السعودي الملك سلمان يسعى لتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار إلى أنه أحس شعورًا جيدًا تجاه إسرائيل من القادة السعوديين، واصفًا دولة الاحتلال بالصديق الأفضل لأمريكا.

وقال ترامب لـ “ريفلين”: “عدنا لتونا من السعودية.. تمت معاملتنا بصورة رائعة.. هناك شعورا جيدا ورائعا تجاه إسرائيل”.

وأضاف ترامب أن المعارضة المشتركة للطموحات الإيرانية في المنطقة تسببت في تحولات كبيرة، موكدًا أنه سيضمن عدم حيازة إيران الأسلحة النووية.

وتابع: “لقد رأيت أن هناك شعورا مختلفا تجاه إسرائيل من بلدان لم يكن لديها شعور جيدا تجاه تل أبيب قبل فترة ليست بالطويلة.. هذا أمر إيجابي حقا.. يسعدنا ذلك كثيرا”.

وأكمل: “لديكم فرصة كبيرة. هناك شعور رائع للسلام.. لقد سئم الناس من سفك الدماء”.

من جانبه أكد ريفلين: “نحن نصلي من أجل السلام وندفع من أجل السلام خلال الـ 100 عام الأخيرة”.