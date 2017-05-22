ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن آمال مانشستر يونايتد في إتمام صفقة ضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، تلقت ضربة قوية بعد قرار دييجو سيميوني مدرب اتليتكو بالاستمرار مع ناديه.

ومن المعروف أن المسئولين فى الاولد ترافورد، يسعون للحصول على خدمات جريزمان مقابل نحو 100 مليون يورو، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، واحتمالية رحيل واين روني قائد فريق الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة (ديلي ستار) الانجليزية أن مانشستر يونايتد توقع رحيل سيميوني بنهاية الموسم الجاري، بعد أن خفض مدة عقده مع اتليتكو لينتهي في عام 2018؛ ما عزز من فرص اتمام صفقة جريزمان في ظل تعلق المهاجم الفرنسي بمدربه.

لكن الصحيفة قالت إن التصريحات التى أدلى بها سيميوني عقب مباراة اتليتكو مدريد الاخيرة امام أتليتك بلباو في آخر مباراة فى الدورى الاسبانى على ملعب “فيسنتي كالديرون” واكد خلالها انه مستمر مع الفريق أحبطت عملية انتقال اللاعب.

وقال سيميوني - عقب فوز أتلتيكو مدريد على بلباو بنتيجة 3 / 1 - أننى مستمر مع الفريق لأن فيه مستقبل مشرق لنا جميعًا . سأحاول بذل جهدي الموسم المقبل ليصبح الفريق في صورة أفضل”.