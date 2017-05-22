 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 03:08 مساءً
روابط سريعة
منى شندى قائد بسلاح البحرية الإسترالية تشارك بمؤتمر"مصر تستطيع"‏
منى شندى قائد بسلاح البحرية الإسترالية

منى شندى قائد بسلاح البحرية الإسترالية تشارك بمؤتمر"مصر تستطيع"‏

2017-05-22 15:07:38
متابعات

أعلنت الكابتن منى شندى، قائد‎ ‎بسلاح فى البحرية الاسترالية، مشاركتها بفعاليات مؤتمر”مصر تستطيع بالتاء المربوطة” ‏والمقرر ‏انعقاده فى الفترة من 2، 3 يوليو المقبل، تلبية لدعوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة ‏الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ‏وذلك لعرض مجمل خبراتها وتجاربها ‏الناجحة كأحد القادة المصريين فى البحرية الإسترالية، والاستفادة من ممارساتها الاجتماعية ‏والحياتية بدولة إستراليا، وعرض نموذج نجاحها الكبير فى واحده من أصعب المجلات تحديدا على المرأة.‏

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن مشاركة منى شندى فى فعاليات مؤتمر مصرتستطيع بالتاء المربوطة، يعد إضافة كبيرة لهذا ‏الحدث الهام، لما لديها من خبرات عميقة فى عدد من المجالات المختلفة وعلى رأسها مجال البحرية، كما أضافت أن استجابة شندى ‏للمشاركة فى المؤتمر ينم عن الشعور بالمسئولية تجاه هذا الوطن، والرغبة الناجمة عن خدمته والمساهمة فى عملية التنمية المرجوة ‏التى تنشدها الدولة المصرية بمشاركة أبناءها من المصريين بالخارج.‏

و أعربت منى شندى عن سعادتها البالغة لمشاركتها فى فعاليات المؤتمر، مؤكدة أن إقامة المؤتمر مؤشرا ايجابيا نحو رؤية ‏القيادة السياسية لدور المرأة المصرية الفاعل خاصة المهاجرات بالخارج، مشيرة إلى ما تمتلكه مصر من كنوز بشرية ممثلة فى ‏المصريين العاملين بالخارج، وضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة من هذه الكنوز، وتسخيرها لخدمة هذا البلد، وتحقيق تنميته ‏الحقيقية، كما أكدت رغبة كافة المصريين بالخارج تقديم كافة المساعدات لبلدهم الأم ويدينون بالولاء الكامل لها، ودائما ما ينتظرون ‏الفرصة للقدوم على ذلك.‏

جدير بالذكر أن الكابتن منى شندى ولد فى مصر عام 1968 وهاجرت إلى أستراليا مع عائلتها فى سن مبكر، وقد حصلت على درجة ‏البكالوريوس فى الهندسة الكهربائية (مع مرتبة الشرف) ودرجة الماجستير فى التجارة‎ ‎من جامعة نيو ساوث ويلز، وحصلت أيضا على ‏درجة الماجستير فى السياسة من جامعة ديكين ودبلوم فى إدارة التصدير، وقد تم الاعتراف بها كمهندس محترف معتمد فى الكهربائية ‏والمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات، وزميل بمعهد المهندسين بأستراليا، وهى أيضا خريجة المعهد الأسترالى ‏لمديرى الشركات ومدير مشروع الممارسة المعتمد‎.‎

انضمت شندى إلى البحرية الاسترالية الملكية (ران) فى عام 1989 كمهندس جامعى، بعد أن خدمت فى مختلف السفن مثل ( السفن ‏كانبيرا، كانيمبلا، سيدنى، و ملبورن) خلال فترة عملها، وقد شهدت خدمة وقت الحرب النشطة وقادت الفرق الفنية فى مختلف ‏الأدوار التشغيلية، كما أنجزت العديد من التحديات الفنية منها القدرة على قيادة الأسطول وقيادة الأنظمة البحرية، وشغلت أدوار مثل ‏رئيس مجموعة هندسة النظم فى مركز أنظمة البيانات القتالية (كدسك‎(‎، ومدير العقد فى كل من حرب الألغام وتخليص نظام الغوص ‏بمكتب (سبو) ونظم الاتصالات البحرية سبو.‏

تعمل أيضا كممثلة لكل من شركة كاسغ و ران فى واشنطن العاصمة، من خلال إدارة المبيعات العسكرية الأجنبية وقضايا الاستحواذ ‏والاندماج فى نظام مكافحة إيجيس للحرب الجوية الأسترالية، كما عملت مدير مكتب برنامج (ففغ) المعنى بالصيانة والحفاظ على ‏الصواريخ الموجهة أستراليا، ساهمت كابتن شندى فى تطوير المنظمة من خلال العديد من الإصلاحات الثقافية والتعاقدية الهامة التى ‏تهدف إلى زيادة الكفاءة من خلال شراكات تعاونية فى هذا الجانب، كما كانت مديرة الحرب الساحلية والدعم البحرى هناك.‏

وتقوم الكابتن شندى حاليا بواجبات لتوجيه الموظفين فى مركز الدفاع للدراسات الاستراتيجية، وهى من كبار المسلمين الذين يعملون ‏حاليا فى البحرية الاسترالية الملكية، وفى مارس 2013 عينت أول مستشار استراتيجى للشئون الثقافية الإسلامية لرئيس البحرية.‏

كما حصلت شندى على عدد من التكريمات نتاج عملها الدؤوب المستمر طيلة هذه السنوات، ففى عام 2015 منحت جائزة خدمة ‏الصليب المتقاطع فى أستراليا لإنجازاتها المهنية فضلا عن أنشطتها الكبيرة فى مجال خدمة المجتمع، كما حصلت على جائزة رئيس ‏الوزراء فى نفس العام، وذلك لدورها كعضو فى المجموعة الثقافية المتنوعة، فضلا عن مشاركتها الاجتماعية من خلال برامج ‏التوجيه المجتمعى، وتشجيع الأطفال على الممارسة الرياضية، وحصرها حضور الأعياد والمناسبات الوطنية هناك.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3