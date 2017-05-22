أعلنت الكابتن منى شندى، قائد‎ ‎بسلاح فى البحرية الاسترالية، مشاركتها بفعاليات مؤتمر”مصر تستطيع بالتاء المربوطة” ‏والمقرر ‏انعقاده فى الفترة من 2، 3 يوليو المقبل، تلبية لدعوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة ‏الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ‏وذلك لعرض مجمل خبراتها وتجاربها ‏الناجحة كأحد القادة المصريين فى البحرية الإسترالية، والاستفادة من ممارساتها الاجتماعية ‏والحياتية بدولة إستراليا، وعرض نموذج نجاحها الكبير فى واحده من أصعب المجلات تحديدا على المرأة.‏

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن مشاركة منى شندى فى فعاليات مؤتمر مصرتستطيع بالتاء المربوطة، يعد إضافة كبيرة لهذا ‏الحدث الهام، لما لديها من خبرات عميقة فى عدد من المجالات المختلفة وعلى رأسها مجال البحرية، كما أضافت أن استجابة شندى ‏للمشاركة فى المؤتمر ينم عن الشعور بالمسئولية تجاه هذا الوطن، والرغبة الناجمة عن خدمته والمساهمة فى عملية التنمية المرجوة ‏التى تنشدها الدولة المصرية بمشاركة أبناءها من المصريين بالخارج.‏

و أعربت منى شندى عن سعادتها البالغة لمشاركتها فى فعاليات المؤتمر، مؤكدة أن إقامة المؤتمر مؤشرا ايجابيا نحو رؤية ‏القيادة السياسية لدور المرأة المصرية الفاعل خاصة المهاجرات بالخارج، مشيرة إلى ما تمتلكه مصر من كنوز بشرية ممثلة فى ‏المصريين العاملين بالخارج، وضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة من هذه الكنوز، وتسخيرها لخدمة هذا البلد، وتحقيق تنميته ‏الحقيقية، كما أكدت رغبة كافة المصريين بالخارج تقديم كافة المساعدات لبلدهم الأم ويدينون بالولاء الكامل لها، ودائما ما ينتظرون ‏الفرصة للقدوم على ذلك.‏

جدير بالذكر أن الكابتن منى شندى ولد فى مصر عام 1968 وهاجرت إلى أستراليا مع عائلتها فى سن مبكر، وقد حصلت على درجة ‏البكالوريوس فى الهندسة الكهربائية (مع مرتبة الشرف) ودرجة الماجستير فى التجارة‎ ‎من جامعة نيو ساوث ويلز، وحصلت أيضا على ‏درجة الماجستير فى السياسة من جامعة ديكين ودبلوم فى إدارة التصدير، وقد تم الاعتراف بها كمهندس محترف معتمد فى الكهربائية ‏والمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات، وزميل بمعهد المهندسين بأستراليا، وهى أيضا خريجة المعهد الأسترالى ‏لمديرى الشركات ومدير مشروع الممارسة المعتمد‎.‎

انضمت شندى إلى البحرية الاسترالية الملكية (ران) فى عام 1989 كمهندس جامعى، بعد أن خدمت فى مختلف السفن مثل ( السفن ‏كانبيرا، كانيمبلا، سيدنى، و ملبورن) خلال فترة عملها، وقد شهدت خدمة وقت الحرب النشطة وقادت الفرق الفنية فى مختلف ‏الأدوار التشغيلية، كما أنجزت العديد من التحديات الفنية منها القدرة على قيادة الأسطول وقيادة الأنظمة البحرية، وشغلت أدوار مثل ‏رئيس مجموعة هندسة النظم فى مركز أنظمة البيانات القتالية (كدسك‎(‎، ومدير العقد فى كل من حرب الألغام وتخليص نظام الغوص ‏بمكتب (سبو) ونظم الاتصالات البحرية سبو.‏

تعمل أيضا كممثلة لكل من شركة كاسغ و ران فى واشنطن العاصمة، من خلال إدارة المبيعات العسكرية الأجنبية وقضايا الاستحواذ ‏والاندماج فى نظام مكافحة إيجيس للحرب الجوية الأسترالية، كما عملت مدير مكتب برنامج (ففغ) المعنى بالصيانة والحفاظ على ‏الصواريخ الموجهة أستراليا، ساهمت كابتن شندى فى تطوير المنظمة من خلال العديد من الإصلاحات الثقافية والتعاقدية الهامة التى ‏تهدف إلى زيادة الكفاءة من خلال شراكات تعاونية فى هذا الجانب، كما كانت مديرة الحرب الساحلية والدعم البحرى هناك.‏

وتقوم الكابتن شندى حاليا بواجبات لتوجيه الموظفين فى مركز الدفاع للدراسات الاستراتيجية، وهى من كبار المسلمين الذين يعملون ‏حاليا فى البحرية الاسترالية الملكية، وفى مارس 2013 عينت أول مستشار استراتيجى للشئون الثقافية الإسلامية لرئيس البحرية.‏

كما حصلت شندى على عدد من التكريمات نتاج عملها الدؤوب المستمر طيلة هذه السنوات، ففى عام 2015 منحت جائزة خدمة ‏الصليب المتقاطع فى أستراليا لإنجازاتها المهنية فضلا عن أنشطتها الكبيرة فى مجال خدمة المجتمع، كما حصلت على جائزة رئيس ‏الوزراء فى نفس العام، وذلك لدورها كعضو فى المجموعة الثقافية المتنوعة، فضلا عن مشاركتها الاجتماعية من خلال برامج ‏التوجيه المجتمعى، وتشجيع الأطفال على الممارسة الرياضية، وحصرها حضور الأعياد والمناسبات الوطنية هناك.