بوتفليقة يؤكد حرصه الدائم على العمل من أجل توثيق التضامن مع اليمن

أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حرصه الدائم على العمل من أجل توثيق أواصر الأخوة والتضامن وعلاقات التعاون التي تجمع بين بلاده واليمن بما يخدم مصالحهما العليا المشتركة.

وقال بوتفليقة - في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بمناسبة ذكرى إعلان الوحدة اليمنية - : “يطيب لي بمناسبة ذكرى إعلان الوحدة اليمنية أن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب اليمني الشقيق باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني وأصدق الأماني ، داعيا المولى عز وجل أن يهبكم موفور الصحة والهناء ويحيطكم بكريم عونه ورعايته ويحقق للشعب اليمني ما يصبو إليه من أمن واستقرار ونماء”.