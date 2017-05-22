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بوتفليقة يؤكد حرصه الدائم على العمل من أجل توثيق التضامن مع اليمن
الرئيس الجزيرائري عبدالعزيز بوتفليقة

بوتفليقة يؤكد حرصه الدائم على العمل من أجل توثيق التضامن مع اليمن

2017-05-22 14:45:52
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أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حرصه الدائم على العمل من أجل توثيق أواصر الأخوة والتضامن وعلاقات التعاون التي تجمع بين بلاده واليمن بما يخدم مصالحهما العليا المشتركة.

وقال بوتفليقة - في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بمناسبة ذكرى إعلان الوحدة اليمنية - : “يطيب لي بمناسبة ذكرى إعلان الوحدة اليمنية أن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب اليمني الشقيق باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني وأصدق الأماني ، داعيا المولى عز وجل أن يهبكم موفور الصحة والهناء ويحيطكم بكريم عونه ورعايته ويحقق للشعب اليمني ما يصبو إليه من أمن واستقرار ونماء”.

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