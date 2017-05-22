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ضبط شقيقين بحوزتهما 85 طربة لمخدر الحشيش
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

ضبط شقيقين بحوزتهما 85 طربة لمخدر الحشيش

2017-05-22 13:27:17
محيط: أ. ش. أ

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية القبض على شقيقين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومبلغ 11 ألف جنيه من حصيلة الاتجار.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية تفيد قيام شقيقين بدائرة قسم برج العرب بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار وترويج المواد المخدرة وبيعها لعملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 85 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ 11 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بمنطقة أبو تلات دائرة قسم شرطة أول العامرية.

وأقرا بإحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية الترويج.

تم التحفظ علي المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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