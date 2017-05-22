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حمدي الوزير: مشاهد الاغتصاب لها اصول وفنون
حمدي الوزير

حمدي الوزير: مشاهد الاغتصاب لها اصول وفنون

2017-05-22 13:23:56
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يعود الفنان المصرى حمدى الوزير لتقديم مشاهد الاغتصاب هذا العام من خلال مسلسل «وضع أمني»، حيث يقوم باغتصاب الفنانة ريهام حجاج، ويقول الوزير إنه قدمه هذه المرة بشكل مختلف ومميز.

وتحدث حمدي الوزير عن مشاهد الاغتصاب وقال: « أقدم هذه المشاهد دون أن ألمس أي زميلة وأنا حريص على حياء كل فنانة تقف أمامي، وهذه المشاهد تحتاج لممثل له مفرداته ومدرب جيدا، ويجيد التوافق العضلي وهو أداء أدرب الممثلين عليه».

يُذكر أن حمدي الوزير اشتهر بتقديم مشاهد الاغتصاب في فيلمي : «المغتصبون، قبضة الهلالي».

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