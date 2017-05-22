أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الاهتمام بتمكين المرأة يعد مكونا رئيسيا ضمن استراتيجية التنمية 2030 ، والتي ترتكز محاورها الرئيسية على زيادة نسبة مشاركة المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وإبراز دورها في مراكز صنع القرار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي الأول لعام 2017 لمنتدى الخمسين ، والذي يضم مجموعة من أبرز القيادات النسائية في مجتمع الأعمال المصري، والذي ناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية في الدولة، وقدم مقترحات من شأنها مساندة الدولة في خطتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت هالة السعيد - خلال الاجتماع - أن استراتيجية التنمية 2030 تبذل فيها الحكومة جهودا قوية وتخضع لتطوير مستمر وفقا للتغيرات المستمرة التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما تراعي استراتيجية التنمية حجم الفرص والتحديات القائمة حاليا بالدولة في ظل تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي وما تبعها من ظهور تحديات جديدة ستلتزم الحكومة بمواجهتها.

كما أوضحت الوزيرة، أن مؤشرات الإصلاح الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي أظهرت نتائج إيجابية على عدة مستويات ، أبرزها انخفاض معدل البطالة لـ 12%، فضلا عن ارتفاع معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية بما يفوق التوقعات الخاصة بها على رأسها قطاع التشييد والبناء والذي حقق طفرة نمو قوية خلال العامين الماضيين .

كما أشارت إلى اتجاه الحكومة للتسويق لاستراتيجية التنمية 2030 باعتبارها “إستراتيجية الشعب” ، والعمل على فتح قنوات اتصال حقيقية لنشر فكر خطة التنمية 2030 والتعريف بأهدافها ومحاورها الرئيسية أمام المواطن البسيط.

وناقش الاجتماع وسائل تنمية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتمكين “المرأة التكنوقراط” في الإصلاح الاقتصادي والمالي الذى يحدث في مصر، خاصة بعد الإعلان عن اعتبار عام 2017 عام المرأة في مصر، في ظل إصرار أجهزة الدولة وقيادتها السياسية على توسيع نطاق مشاركة المرأة في الاقتصاد بعد النجاح الذي حققته في كثير من المجالات، وقدرتهن على إثبات أن المرأة بمقدورها أن تقود مؤسسات تحوي بداخلها مئات الرجال إلى النجاح ، كما تستطيع مساندة الرجل في مختلف المجالات العملية والقيام بدور مواز لدوره في دعم الدولة ودعم أهدافها.

وشهد الاجتماع السنوي الأول للمنتدى حضور كل من لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط مستشار لكبير اقتصادي صندوق النقد الدولي، والدكتورة منى البرادعي الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، وعدد من القيادات المصرفية ورؤساء مجالس إدارات شركات صناعية وخدمية كبرى ، بالإضافة لعدد من رؤساء المؤسسات البحثية ورؤساء المراكز المتخصصة في الدراسات الاقتصادية.

وتأسس المنتدى كمبادرة نسائية من القطاع الخاص في مطلع 2016 من مجموعة سيدات تم تصنيفهن كأقوى 50 سيدة تأثيرا في الاقتصاد المصري لعام 2015 خلال فعالية كبرى أقيمت تحت رعاية رئيس الوزراء.

من جانبها أكدت دينا عبد الفتاح، مؤسس ورئيس منتدى الخمسين، أن توجه الدولة باعتبار 2017 هو عام المرأة يحتم على أعضاء المنتدى العمل بسرعة قوية لبلورة الأفكار والمقترحات الخاصة به والصعود بها لصناع القرار، واستغلال توجه الدولة نحو الاستفادة من فكر تدعيم المرأة لتمكينها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، وأيضا سوق العمل وإبراز دورها الفاعل فى تنفيذ مخططات التنمية التي تطمح لها الدولة، مشيرة إلى أن المنتدى يضم خبرات وكوادر نسائية متميزة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ولديهم القدرة على التأثير فى عملية التنمية بالدولة.

وأضافت أن الفترة الحالية التي تشهد حراكا اقتصاديا في مختلف الاتجاهات تستوجب تضافر كل أبناء الوطن من أجل دفع عجلة التنمية، ومساعدة الدولة علي صياغة استراتيجية أفضل لسياستها الخارجية في ضوء المتغيرات الجديدة التي أعادت القاهرة لدائرة اهتمامات واشنطن ، وجعلت من مصر مقصد إشادة دائم من المؤسسات الاقتصادية الدولية ، التي تعتبرها حاليا نموذج تطبيقي لتجربة إصلاح نقدي ومالي شاملة تمهد لانطلاقة تنموية سريعة.

وأوضحت عبد الفتاح أنه انطلاقا من توجه الدولة نحو دعم المرأة، يسعى “منتدى الخمسين” لتمكين المرأة ماليا خلال 2017 من خلال استحداث برامج وآليات جديدة تدعم إبراز دور المرأة بمختلف النواحي الاقتصادية، مضيفة أنه من المقرر طرح أجندة المنتدى ومناقشاته الحالية أمام مؤسسة الرئاسة ، للاطلاع على مقترحات الأعضاء وقدراتهم للمساهمة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي إن الفترة الحالية تشهد إجراء تعديلات في قانون البنك المركزي ، والذي سيركز على زيادة نسبة المرأة في مؤسسات البنوك وفي الشركات التابعة للمصارف المحلية المختلفة، مشيرة إلى أن تلك التعديلات تمثل الخطوة الأولى في تدعيم المرأة في القطاع المصرفي، لافتة إلى سعى البنك المركزي لتعظيم مشاركة المرأة في البنوك المحلية بجانب العمل على آليات جديدة لجذب المرأة للتعامل مع البنوك .

كما أشارت رانيا المشاط مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي إلى أهمية التواصل الجاد مع القيادات النسائية القائمة بالحكومة ، لدعم فكر المنتدى بتمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وإبراز دورها بشكل واضح في التنمية، مشددة على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا بما يعود على الاقتصاد الكلي بمنافع متعددة.

واقترحت الدكتورة منى البرادعي الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي المصري أن يتبنى “منتدى الخمسين” مشروعا سنويا للتدريب المهني ، ويتم رفعه للحكومة للحصول على دعمها رسميا في تنفيذ خطة رفع كفاءة العمالة الفنية بالسوق في مختلف القطاعات وإنهاء أزمة السوق المحلية في توافر العمالة الماهرة .

وأشارت سحر السلاب رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة التكنولوجية المتخصصة (هايتكنوفل) إلى قدرة “منتدى الخمسين” على صياغة رؤية تنموية داعمة للعديد من الملفات الشائكة بالدولة ، والتي تشهد حاليا إجراءات عمل قوية ضمن خطة التنمية، يأتي في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وغيرها من المتغيرات الجديدة بسوق المال، كما اقترحت قيام المنتدى بإصدار كتيب خاص يطرح مقترحات الأعضاء حول تنمية الملفات الاقتصادية الهامة ووضع استراتيجيات جادة لها اعتمادا على الخبرة القوية لأعضائه الذين يمثلون جهات مصرفية متنوعة.

وأكدت نيفين المسيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك الأهلي المتحد أهمية تعظيم حجم الصادرات المصرية لسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير وحل أزمة العملة الأجنبية، مشيرة إلى أهمية فتح أسواق جديدة للتصدير وحل مشكلات الصناعة، وخلق علاقات قوية مع الدول الخارجية وبخاصة الأفريقية لتعظيم الصادرات المصرية .

كما اقترحت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطني اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة حجم الصادرات إلى القارة السمراء، مؤكدة أن عدد كبير من الدول الأفريقية تتطلع لعقد شراكات اقتصادية ناجحة مع مصر، كما أن التوجه لأفريقيا سيدعم السوق المصرية خلال السنوات المقبلة ويسهم بشكل رئيسي في رفع معدل نمو الصادرات.

ولفتت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري إلى أهمية فتح قنوات للتواصل مع الرأي العام وطرح رؤية المنتدى في دعم تنفيذ خطط التنمية بالدولة في السنوات المقبلة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك خطوات عاجلة فى مناقشة الملفات الصعبة بالدولة ووضع آليات جديدة لحلها.

وأكدت سها سليمان نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة دعم القطاعات المصرفية والمؤسسات المالية لمشروعات المسئولية المجتمعية والتي تساهم بشكل واضح في تنمية القرى ورفع معدلات التشغيل في المناطق النائية، كما لفتت إلى قدرة “منتدى الخمسين” على طرح مقترحات ورؤى داعمة لتنفيذ مخططات التنمية بالدولة .

وقالت داليا عبد القادر رئيس قطاع التسويق والإعلام بالبنك العربي الأفريقي الدولي إن مشروعات المسئولية المجتمعية التي تدعمها البنوك المحلية تحتاج إلى رؤية موحدة وأهداف مشتركة بين مختلف البنوك العاملة بالسوق ، بما يسهم في تعظيم أثرها بالمجتمع، كما أشارت إلى أهمية التركيز على فكرة تمكين المرأة ودعم الصادرات كهدف رئيسى على أجندة “منتدى الخمسين” بجانب فلترة القطاعات والملفات الاقتصادية المستهدف بحثها خلال الفترة المقلبة.

وأشارت نيفين صبور نائب العضو المنتدب بالبنك العربي الأفريقي، إلى أهمية دعم وتمكين المرأة بسوق العمل، ووضع أولوية للمشروعات الداعمة لخفض معدلات البطالة ورفع مستويات التشغيل بالمناطق المختلفة، والعمل على تحديد مصادر تمويلية ميسرة أمام المشروعات التى تقودها المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

وأكدت سوزان حمدي مدير عام ورئيس الإدارة المركزية لأسواق المال ببنك مصر أهمية إبراز دور “منتدى الخمسين” ورؤيته نحو دعم خطة التنمية بالدولة ليصبح أكثر تأثيرا في دوائر الأعمال، مشيرة إلى أن المنتدى يضم قيادات مصرفية قوية وعددا من رؤساء الشركات الكبرى ويمكن الاستفادة بخبراتهم في دعم تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.