غادة والي: قيمة أموال التامينات المستثمرة في البورصة لا تتعدى 2%2017-05-22 13:28:14
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنها لا تنوي استثمار المزيد من أموال التأمينات في البورصة رغم عائدها الكبير ، حيث أن بعض الصناديق تخطى عائدها 70%، موضحة أن قيمة الأموال المستثمرة في البورصة لا تتعدى قيمة 2% من جملة أموال التأمينات .
وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم أنها تفضل الاستثمار في سندات الخزانة .. مشيرة إلى تخصيص باب كامل في قانون التأمينات الذي يجري إعداده حاليا لاستثمار أموالها .
وبشأن علاوة أصحاب المعاشات وطموحهم في زيادة قيمة العلاوة ، أوضحت غادة والي أنها قدمت مذكرة تتضمن مجموعة من المزايا الجيدة لأصحاب المعاشات وسيتم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وعن تطوير الحضانات، صرحت بأن وزارة المالية خصصت 250 مليون جنيه لتطوير الحضانات وذلك في العام المالي القادم ، وتعكف الوزارة حاليا على اختيار معايير الحضانات التي سيتم تطويرها وأهمها ان تقدم الخدمة لعدد كبير من الأطفال والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين كالمناطق الصناعية .. موضحة أنها ستتبني دعوة لقيام الشركات بإنشاء حضانة في مقر الشركة .
وأضافت أن الوزارة تبحث تقنين الحضانات غير المرخصة والوحدات السكنية المخصصة لاستضافة الأطفال وذلك عبر تيسير شروط الترخيص وتقسيم الترخيص لدرجات.
وبشأن الاستعداد لشهر رمضان الكريم ، أوضحت الوزيرة انها ارست تقليد منذ العام الماضي وهو الاجتماع بالجمعيات العشرة الكبرى وتصميم خريطة لأماكن المساعدات على مستوى الجمهورية لمنع حصول مواطن على مساعدات من جمعيات عديدة في الوقت الذي لم يحصل مواطن مستحق على أي مساعدة .. لافتة إلى أن التنسيق لا يقف عند المساعدات الغذائية فقط بل يمتد إلى مساعدة العلاج والزواج .
وبشأن مساعدات تكافل وكرامة التي تم وقفها لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة، شددت الوزيرة أنه بمراجعة ملفاتهم تم الصرف بأثر رجعي لمن ثبت احقيته، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة القوى العاملة لمواجهة قيام بعض العمال بغلق ملفاتهم التأمينية من أجل الحصول على مساعدة تكافل المؤقتة .
ومن جانبها ، أكدت نيفين كباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية ان 40% من حالات ذوي الإعاقة التي تم ايقاف مساعدات كرامة لهم غير مستحقين .. مشيرة إلى مليون معاق يتلقى دعم نقدي سواء من مساعدات كرامة أو معاشات الضمان الاجتماعي .
وأضافت أن الوزارة ستعقد غدا اجتماع مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية المتخصصة في خدمة ذوي الإعاقة لتكوين شبكات نوعية بين الجمعيات المتشابهة في خدماتها
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