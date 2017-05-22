بدأ منذ قليل الاجتماع الأول للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الشباب والرياضة.

وحضر حشد من أعضاء اللجنة المناقشات يتقدمهم رئيسها حسين عيسي، ووكلاؤها ياسر عمر وعصام الفقي، وممثلو ومديرو ووكلاء وزارة الشباب والرياضة بينهم، مدير ستاد القاهرة، ورئيس مراكز الشباب، ومندوبين من وزارة التخطيط بالحكومة.

وقال رئيس اللجنة حسين عيسي: “لانريد الحديث عن التفاصيل، وإنما أهم الملاحظات التي ترونها علي الموازنة للعام 2017/2018، وقال أنه سيستمع إلي ممثلي الحكومة ومسئولي الوزارات، ثم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان”.

وتابع عيسي: جائني خطاب شخصي من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، مفاده أن هناك تخفيضات حادة للاعتمادات الواردة عن المقترح من الوزارة، بل أنه تم تخفيضها عن العام الماضي، وهناك نشاطات بعشرات الملايين تم تخفيضها، وتحديدا مبلغ يقدر بـ” 96 مليون جنيه”،.

وبحسب عيسى ، قال الوزير فى خطابه: “تم خفض مستحقات العاملين وخصم تلك الملايين يغل أيدينا عن تنفيذ المشروعات الكبري ، وسيؤدي إلي حالة من عدم الاستقرار، وينعكس علي أداء الشباب والرياضة”.

وتابع: “حتي لانتوقف عن الأنشطة الأساسية المنوطه بنا، يرجي التكرم علي إعادة ماتم خصمه، حتي يتسني تنفيذ الأعمال علي الوجه الأفضل”.