 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 01:32 مساءً
روابط سريعة
وزير الرياضة لـ«البرلمان»: استعادة 96 مليون جنيه لـ«موازنة الوزارة»
خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة لـ«البرلمان»: استعادة 96 مليون جنيه لـ«موازنة الوزارة»

2017-05-22 13:17:07

بدأ منذ قليل الاجتماع الأول للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الشباب والرياضة.

وحضر حشد من أعضاء اللجنة المناقشات يتقدمهم رئيسها حسين عيسي، ووكلاؤها ياسر عمر وعصام الفقي، وممثلو ومديرو ووكلاء وزارة الشباب والرياضة بينهم، مدير ستاد القاهرة، ورئيس مراكز الشباب، ومندوبين من وزارة التخطيط بالحكومة.

وقال رئيس اللجنة حسين عيسي: “لانريد الحديث عن التفاصيل، وإنما أهم الملاحظات التي ترونها علي الموازنة للعام 2017/2018، وقال أنه سيستمع إلي ممثلي الحكومة ومسئولي الوزارات، ثم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان”.

وتابع عيسي: جائني خطاب شخصي من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، مفاده أن هناك تخفيضات حادة للاعتمادات الواردة عن المقترح من الوزارة، بل أنه تم تخفيضها عن العام الماضي، وهناك نشاطات بعشرات الملايين تم تخفيضها، وتحديدا مبلغ يقدر بـ” 96 مليون جنيه”،.

وبحسب عيسى ، قال الوزير فى خطابه: “تم خفض مستحقات العاملين وخصم تلك الملايين يغل أيدينا عن تنفيذ المشروعات الكبري ، وسيؤدي إلي حالة من عدم الاستقرار، وينعكس علي أداء الشباب والرياضة”.

وتابع: “حتي لانتوقف عن الأنشطة الأساسية المنوطه بنا، يرجي التكرم علي إعادة ماتم خصمه، حتي يتسني تنفيذ الأعمال علي الوجه الأفضل”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3