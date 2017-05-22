أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تستعين بمكاتب محاسبة للإشراف على الملف المالى لمدارس الإخوان، موضحا أنه جار الاستعلام الأمني عن تلك المكاتب من قبل الجهات الأمنية.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية له اليوم، الاثنين، أنه جار تقييم المديرين التنفيذيين لهذه المدارس من قبل المديريات، لمعرفة من سيستمر ومن سيتم تغييره، على أن يتم الإعلان بشكل رسمى عن الاختيارات الجديدة من خلال مسابقة جديدة.

جدير بالذكر أن عدد مدارس الإخوان المتحفظ عليها من قبل لجنة حصر الأموال 115 مدرسة.