 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 01:29 مساءً
روابط سريعة
مكاتب محاسبة للإشراف على «الملف المالي» لمدارس الإخوان
وزارة التربية والتعليم في مصر

مكاتب محاسبة للإشراف على «الملف المالي» لمدارس الإخوان

2017-05-22 13:13:09

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تستعين بمكاتب محاسبة للإشراف على الملف المالى لمدارس الإخوان، موضحا أنه جار الاستعلام الأمني عن تلك المكاتب من قبل الجهات الأمنية.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية له اليوم، الاثنين، أنه جار تقييم المديرين التنفيذيين لهذه المدارس من قبل المديريات، لمعرفة من سيستمر ومن سيتم تغييره، على أن يتم الإعلان بشكل رسمى عن الاختيارات الجديدة من خلال مسابقة جديدة.

جدير بالذكر أن عدد مدارس الإخوان المتحفظ عليها من قبل لجنة حصر الأموال 115 مدرسة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3