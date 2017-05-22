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نادي الصفاقصي يكرم «الزمالك» قبل اللقاء الأفريقي
أحمد مرتضى منصور

نادي الصفاقصي يكرم «الزمالك» قبل اللقاء الأفريقي

2017-05-22 13:11:13

كرم مسئولو نادي الصفاقسي التونسي بعثة الزمالك فى تونس حيث أهدى ياسين بن طاهر المدير العام لنادي الصفاقسي “تي شيرت” فريق الصفاقسي وبوكيه ورد لأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الزمالك فى تونس.

من جانبه، قام أحمد مرتضى بإهداء درع الزمالك والشعار لمدير عامز الصفاقسي بعد الحفاوة التى لاقاها الزمالك منذ وصوله مدينة صفاقس.

ويواجه الزمالك فريق أهلى طرابلس الليبي غدا فى مدينة صفاقس التونسية بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.

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