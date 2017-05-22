هيئة المعارض: ندرس إقامة معرض متخصص للأثاث في كينيا2017-05-22 13:15:18
تدرس هيئة المعارض بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للأثاث إقامة معرض متخصص للأثاث في كينيا.
وقال سامي يونس رئيس هيئة المعارض - في تصريحات له على هامش افتتاح معرض (أهلا رمضان) المقام في قاعة المؤتمرات خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30 % - إن المعرض الذي أقامته الهيئة بالتعاون مع نظيرتها الكينية (المعرض الأول للتصدير في كينيا) في الفترة من 15 إلى 18 مايو الجاري حقق نجاحا وتلقينا رسالة شكر من سفير مصر بكينيا بالرغم من شكوى بعض العارضين بسبب سوء ترتيب بعض اللقاءات الثنائية بسبب قلة الخبرة إلا أننا سنعمل بالتعاون مع التمثيل التجاري على إزالة العقبات وتصحيح الأخطاء.
وحول إستراتيجيته لتطوير الهيئة خلال الفترة المقبلة .. قال رئيس الهيئة : “نسعى إلى استكمال خطط التطوير التى بدأها رؤساء هيئة المعارض السابقون حيث ستستكمل خطة تطوير القاعات التي احترقت في 2015 كما نسعى إلى تحقيق اشغالات كاملة لصالات قاعة المؤتمرات على مدار العام لاستعادة دور مصر وريادتها في المعارض”.
وأضاف يونس: “تجري الآن الترتيبات اللازمة لمشاركة مصر كضيف شرف في معرض (الصين والدول العربية) المزمع إقامته في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر المقبل”..مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات لإظهار مصر في احتفالية بشكل مشرف .. مبينا أنه سيكون بالمعرض وفد من هيئة قناة السويس للتسويق للقناة وكذلك من وزارة الاستثمار للتعريف بقانون الاستثمار الجديد والحوافز التي يقدمها بالإضافة إلى وزارة الصناعة لتعريف المستثمرين بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل إجراءات تراخيص المصانع واختصار مدتها كما سيكون هناك نشاط سياحي وثقافي فضلا عن مشاركة 6 مجالس تصديرية يزداد الطلب على منتجاتها بالصين.
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