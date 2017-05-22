 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 01:25 مساءً
روابط سريعة
إلزام الحكومة بدفع 3 ملايين جنيه لأسرة حسين فهمي
حسين فهمي يتجول بين مقاتلي

إلزام الحكومة بدفع 3 ملايين جنيه لأسرة حسين فهمي

2017-05-22 13:09:44

قضت الدائرة 74 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة، بالزام الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية،بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وثلاثين الفا وخمسمائة وعشرين جنيها واربعة واربعين قرشا، للفنان حسين فهمى وأشقائه ،تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى اصابتهم عن نزع ملكية اطيان زراعية.

وقامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالاستيلاء على مساحة 99 فدانا و15 قيراطا و20 سهما كائنة بناحية الفهمية مركز طامية بمحافظ الفيوم،ولم تقم بتعويضهم،التعويض الجابر عن نزع ملكية الاطيان،حتى الان بالمخالفة لنصى المادتين 32،34 من الدستور على سند من القول ان المدعين ورثة حميدة محمود فهمى، وهم محمد حسين فهمى،مصطفى فهمى محمود.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم فهمى وعضوية كل من المستشارين حسن أنيس ومحمد المتناوى وأمانة سر أشرف أبو بكر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3