قضت الدائرة 74 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة، بالزام الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية،بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وثلاثين الفا وخمسمائة وعشرين جنيها واربعة واربعين قرشا، للفنان حسين فهمى وأشقائه ،تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى اصابتهم عن نزع ملكية اطيان زراعية.

وقامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالاستيلاء على مساحة 99 فدانا و15 قيراطا و20 سهما كائنة بناحية الفهمية مركز طامية بمحافظ الفيوم،ولم تقم بتعويضهم،التعويض الجابر عن نزع ملكية الاطيان،حتى الان بالمخالفة لنصى المادتين 32،34 من الدستور على سند من القول ان المدعين ورثة حميدة محمود فهمى، وهم محمد حسين فهمى،مصطفى فهمى محمود.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم فهمى وعضوية كل من المستشارين حسن أنيس ومحمد المتناوى وأمانة سر أشرف أبو بكر.