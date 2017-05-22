شن الكاتب الصحفي، وائل قنديل، هجوماً عنيفاً على النظام الحالي، معتبراً أنه لا شرعية قانونية أو إخلاقية لوجوده.

وقال قنديل، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الإثنين: “لو مضت 40 سنة على الرئيس الأسبق محمد مرسي، في السجن، وحتى لو لقي ربه، فإن ذلك لا يمنح سلطة الواقع، شرعية قانونية أو أخلاقية”.

جدير بالذكر، أن هناك أصوات داخل جماعة الإخوان المسلمين، تنادي بالتخلي عن مرسي، وبحث بدائل أخرى سياسية.