كشفت أبحاث طبية أُجريت بجامعة “سانت وان دى ريوس” في إسبانيا، عن وجود علاقة بين مستويات فيتامين “ك -1” في الجسم وارتفاع أو انخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

وأجريت الأبحاث على 5 آلاف و860 شخصاً بلغت متوسط أعمارهم 3ر66 عاماً بين عامي 2003 و2011، واستخدم إستبيان حول العادات وأنماط الغذاء بين المشاركين في الدراسة ومستويات فيتامين “ك -1” في أجسامهم.

وتوصل الباحثون إلى أن هناك 768 متطوعاً تعرضوا للإصابة بإعتام عدسة العين بعد 6ر5 عام من المتابعة، فيما انخفض هذا الخطر لأدنى مستوى له، ليصل إلى 71ر0% بين الأشخاص الذين تمتعوا بارتفاع مستويات هذا الفيتامين الحيوي في أجسامهم.

ويقول الباحثون أن تناول فتامين “ك- 1” ارتبط بخفض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين بين كبار السن.

نصم