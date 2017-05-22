 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 01:17 مساءً
روابط سريعة
فيتامين "ك -1" في الجسم يحدد خطر الإصابة بإعتام عدسة العين
قطرة العين

فيتامين "ك -1" في الجسم يحدد خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

2017-05-22 13:02:21

كشفت أبحاث طبية أُجريت بجامعة “سانت وان دى ريوس” في إسبانيا، عن وجود علاقة بين مستويات فيتامين “ك -1” في الجسم وارتفاع أو انخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

وأجريت الأبحاث على 5 آلاف و860 شخصاً بلغت متوسط أعمارهم 3ر66 عاماً بين عامي 2003 و2011، واستخدم إستبيان حول العادات وأنماط الغذاء بين المشاركين في الدراسة ومستويات فيتامين “ك -1” في أجسامهم.

وتوصل الباحثون إلى أن هناك 768 متطوعاً تعرضوا للإصابة بإعتام عدسة العين بعد 6ر5 عام من المتابعة، فيما انخفض هذا الخطر لأدنى مستوى له، ليصل إلى 71ر0% بين الأشخاص الذين تمتعوا بارتفاع مستويات هذا الفيتامين الحيوي في أجسامهم.

ويقول الباحثون أن تناول فتامين “ك- 1” ارتبط بخفض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين بين كبار السن.
نصم

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3