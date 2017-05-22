أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إطلاق مبادرة لتنفيذ مشروعات مشتركة مع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، وتخصيص روسيا مليون دولار للمشروعات في مجالات مثل التكنولوجيا الخضراء، ودعم الصادرات، وتحسين كفاءة الطاقة.

ودعا ميدفيديف - في كلمته خلال افتتاح قمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود اليوم الإثنين، حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية - الدول الأعضاء إلى تنفيذ مشروعات متعددة الأطراف، مشيرا إلى المشروعات الثنائية لروسيا مع بعض الدول الأعضاء بالمنظمة.

وكانت أعمال قمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود قد انطلقت - في مدينة اسطنبول اليوم - بمناسبة الذكرى الـ 25 لتأسيس المنظمة، ويشارك في القمة وفود على مستوى رؤساء، ورؤساء حكومات، ونواب رئيس الوزراء، ووزراء خارجية، ويمثل روسيا في القمة رئيس وزرائها دميتري مدفيديف.

ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود هي منظمة دولية تجمع 12 دولة في منطقة البحر الأسود وجنوب البلقان والقوقاز، ويرتكز نشاط المنظمة على الجانب الاقتصادي، إضافة إلى التعاون في مجالات الدفاع والأمن، وتهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة، وتحقيق الاستقرار في حوض البحر الأسود.