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وزير التنمية المحلية: إعطاء صلاحيات كبرى لـ«المحافظين»
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية‎

وزير التنمية المحلية: إعطاء صلاحيات كبرى لـ«المحافظين»

2017-05-22 13:00:52

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن رئيس الوزراء قرر اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها سرعة تقنين أوضاع الجادين ممن وضعوا ايديهم على أراضي الدولة.

وأشار “الشريف”، خلال لقاء خاص بفضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، إلى أنه تم إعطاء كل القوى والصلاحيات للمحافظين للقيام بعملهم، لافتا إلى أن هناك متابعة لتقارير المحافظين بشأن استرداد أراضي الدولة.

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