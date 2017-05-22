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رئيس الوزراء: مد فترة معارض «أهلا رمضان» حتى نهاية رمضان
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

رئيس الوزراء: مد فترة معارض «أهلا رمضان» حتى نهاية رمضان

2017-05-22 12:58:04
محيط

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن افتتاح معرض “أهلا رمضان” يعد خطوة من الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة للقضاء على جشع التجار.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات له على برنامج “صباحك مصري”، اليوم الاثنين، أن المعرض يضم أكثر من 200 شركة تعرض منتجاتها،لافتا إلى أن المعرض يشهد عروضًا وتخفيضات كبيرة،مشيرا إلى أنه بسبب الإقبال الكبير على معرض “أهلًا رمضان” فإنه سيمتد حتى نهاية شهر رمضان.

وأشار إلى أن ما يقارب 122 معرضا منتشرة على مستوي الجمهورية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالتنسيق مع وزراة التموين والقوات المسلحة.

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