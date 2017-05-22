قال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن حملات استرداد أراضي الدولة المنهوبة والمستولى عليها مستمرة حتى استرداد أخر شبر منها، مؤكدا أنه لا استثناءات في تنفيذ قرارات الإزالة وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم.

وأضاف الدالي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن المحافظة بدأت في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بمركز ومدينة الواحات البحرية التى تبعد عن الجيزة بنحو 400 كم حيث نجحت الحملة التى قادها اللواء أسامه شمعه نائب المحافظ وتيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية في استرداد نحو 16 ألفا و120 فدانا ضمن المساحات الصادر لها قرار جمهوري بتخصيصها للاستثمار الزراعي بموقع عين خومان.

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة 39 حالة تعدى على المساحة المذكورة وتتمثل في 36 غرفة مشيدة من بلوك الحجر الجيري و3 أبار سطحية و12 مبنى سكني وأسوار واسطبلات مواشي.

كما قامت حملة أخرى بقيادة العميد أمير محمد الأمير رئيس مركز ومدينة العياط والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام المساعد باسترداد 14 الف فدان بجبل الناصرية بالعياط وإزالة كافة أنواع التعديات.

ومن جانبه، أكد تيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية أنه تم تنفيذ 20 قرار إزالة على مساحة 1000 فدان بعين خومان و12 قرار إزالة بطريق “الواحات – الفرافره” و7 قرارات ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.