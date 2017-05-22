توجه وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي إلى دبي اليوم الإثنين للمشاركة في مؤتمر (تطوير أداء مجالس الإدارة وتطبيقات مبادئ الحوكمة)، والذي تنظمه مؤسسة (حوكمة الإماراتية) بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الوزير سيتناول، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، دور تطبيق مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري في شركات قطاع الأعمال العام المصرية في إطار منظومة الهيكلة الشاملة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بأساليب تؤدي إلى تعظيم العائد منها.

ويشارك وزير قطاع الأعمال العام في إحدى جلسات المؤتمر، والتي تناقش أفضل الممارسات الخاصة بمجالس إدارات الشركات وكيفية اختيار أعضاء تلك المجالس.

ويحضر المؤتمر - الذي يستمر يومي 23 و24 مايو - عدد من المسئولين الحكوميين في عدة دول، وكذلك رجال أعمال وخبراء في مجال الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية.

ويناقش المؤتمر عدة موضوعات تتعلق بتطبيق الحوكمة وزيادة فعالية مجالس الإدارات بالإضافة إلى بعض الموضوعات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة في ضوء دليل الحوكمة الصادر عام 2015 من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.