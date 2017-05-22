"الغرف التجارية": الإنتهاء من وضع دراسة "المناطق اللوجيستية وسلاسل الإمداد" خلال 6 أشهر2017-05-22 13:13:21
كشف أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، عن استهداف الإتحاد الإنتهاء من وضع الدراسة الخاصة بإنشاء مناطق لوجيستية وسلاسل إمداد خلال 6 أشهر.
وأضاف في تصريحات على هامش افتتاح معرض “سوبر ماركت أهلا رمضان” المقام فى الفترة من 22 الى 26 مايو الجاري فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بمشاركة 202 شركة من القطاع الخاص والعام أن الأسبوع الماضي تم عقد اجتماع موسع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية وبحضور وزراء ” التموين والتجارة والصناعة والنقل والتنمية المحلية”وبمشاركة الإتحاد من أجل وضع الخطوات الأولى للدراسة.
وأوضح الوكيل أن الإتحاد أقترح أن يقوم بإعداد الدراسة مكتب دولي متخصص وليس مصري وسيقوم بتحمل كافة تكلفة الدراسة.
وأشار إلى أن الدراسة تستهدف تحديد الإمكانيات المتاحة وأماكن إقامة مناطق لوجيستية وسلاسل أمداد وتموين بالمحافظات والتكلفة الاستثمارية للإنشاء.
ولفت الوكيل إلى أنه من المستهدف إقامتها بصفة أولية على الحدود بين المحافظات من أجل أن تخدم المنطقة اللوجيسيتة على محافظتين لتوفير السلع وتخفيض تكاليف النقل، منوها أن البداية ستكون بمحافظة الأسكندرية .
وعن اتخاذ البنك المركزي قرار برفع أسعار الفائدة، أكد على أن الفائدة تعد أحد أدوات السياسة النقدية ويتم اتخاذ رفع أسعارها أو تخفيضها لأهداف معينة وتم اتخاذ رفعها بنسبة 2% من أجل مواجهة التضخم .
وأضاف أنه حتى الآن لا يمكن الحكم على تأثيرها في الفترة الأولى من اتخاذ القرار ولكن من المستهدف أن يساهم ذلك القرار بمعالجة التضخم.
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