قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و12آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مكتب الإرشاد”، لـ 10 يوليو المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لحضور المتهمين من محبسهم.

واندلعت تلك الأحداث أمام مقر مكتب الإرشاد بحي المقطم في القاهرة عام 2013.

وفي بداية الجلسة قدمت النيابة العامة خطابًا يفيد بعدم رغبة مهدي عاكف بعمل توكيل خاص قضايا لمحاميه، وقدمت محضر يفيد بتسليم أسامة ياسين كتب دراسية خاصة به.

وقضت محكمة جنايات القاهرة -في فبراير 2015- بإعدام أربعة من قيادات جماعة الإخوان وهم محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وكذلك بمعاقبة بديع والشاطر و12 آخرين بالسجن المؤبد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم “القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 91 آخرين”.

وكانت محكمة النقض قبلت، في يناير الماضي، الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية.

ومن أبرز المتهمين في القضية خيرت الشاطر، محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وغيرهم من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.