12 منطقة حساسة فى جسد رجلك .. داعبيها بذكاء!2017-05-22 13:12:11
تأثير المداعبة الجسدية عظيم فى التاثير واشعال الرغبة الجنسية ، والرجل مثله مثل المرأة تماما لديه العديد من مناطق الإثارة التي إذا داعبتها المرأة بالطريقة المرجوة سيكون في قمة متعته ويشتعل للممارسة سريعا ، ولكن!
هل فكرت قبل ذلك فى الاقتراب من تلك المناطق فى جسد زوجك والتركيز على مداعبتها كى تحدث الاثارة المرجوة؟ .. اليك ابرز المناطق التى يمكنك كمداعبتها :
١- الشفاه
التقبيل هو أمر مفروغ منه ولكن يجب عليكما الاستمتاع بكل لحظة في القبلة وتذوق السعادة التي تنبع من ورائها فأن العاطفة التي يشعر بها من خلال القبلة هي ما تجعله متأهبا للخوض في ليلة جنسية ممتعة.
٢- الرقبة
تحتوي الرقبة على العديد من النهايات العصبية لذا لابد من الاستفادة منها ، اعطي بعض الاهتمام للمنطقة خلف الرقبة وجانبيها كما أن بعض الرجال يحبون الشعور بمرور أظافر المرأة بخفة أسفل خط الشعر.
٣- الأذن
اهمسي له بكلمات الحب في أذنه، وداعبي شحمة أذنه بفمك أو بأصابعك أو بأسنانك ولكن عليك أن كوني لطيفة لتحصلي على نتائج مرضية للغاية.
٤- اليدين
تدليك اليدين والقدمين يعتبر بمثابة شرارة لليلة جنسية مشتعلة خاصة إذا حاولتي مص أصابعه بإيحاء مثير فستجدين زوجك يطلق العنان لخياله في الطريق الذي تريدينه.
٥- حلمات الثدي
لن يستجيب كل الرجال بنفس الدرجة لهذه المنطقة، ولكن حلمة الثدي قد تدفع بعض الرجال إلى الجنون من شدة الإثارة مثل النساء تماما.
٦- خلف الركبة
قاعدة عامة، جميع المناطق التي لا تحتوي على شعر كثيرا في جسم الرجل هي منطقة حساسة، وهذا ينطبق على خلف الركبة فقط لا تدغدغيه وعندها سوف تشهدين بنفسك مدى تأثره عند لمس هذه المنطقة.
٧- الفخذين من الداخل
قرب الفخذين من العضو الذكري تجعلها من أكثر المناطق حساسية بالنسبة للرجل فلمسة بسيطة ستجعله يقترب أكثر من قمة النشوة الجنسية.
٨- أسفل البطن “منطقة الحزام”
هذه المنطقة تعتبر من المناطق المثيرة للرجل لأنها تحتوي على العديد من النهايات العصبية فهذه المنطقة ستجعل الرجل يرتعش بمجرد لمسها!.
٩- الخط الفاصل بين المؤخرة والفخذ
هل تعلمين أن الخط الفاصل بين المؤخرة والفخذ من الأماكن المثيرة لزوجك؟ فهذه المنطقة حساسة للغاية لأي نوع من اللمس، لذا لا تنسي مداعبتها.
١٠- نهاية العمود الفقري
هو جزء مثلث صغير يوجد في نهاية العمود الفقري وقبل المؤخرة، حاولي تمرير أصابعك أو أظافرك ببطء عليها وسترين النتيجة بنفسك.
١١- العضو الذكري
يعرف العضو الذكري بأنه المنطقة الأكثر إثارة للرجل ، ولكن هل كنت تعلمين أنه مقسم إلى أربع مناطق، كل منها تحتاج إلى طريقة خاصة للتعامل معها لكي يصل الرجل إلى قمة متعته؟.
- مقدمة العضو الذكري ويثار بالاحتكاك المباشر .
- القضيب أي الجزء الواصل بين مقدمة ونهاية العضو الذكري، لا تهملي ملامسته أثناء العلاقة الحميمة لأنه من الأجزاء الأكثر إثارة للرجل وخاصة الناحية السفلية له.
- خلف العضو الذكري، وهو جزء صغير يبدأ من بعد المقدمة مباشرة في الجهة السفلية له. على الرغم من صغر هذا الجزء إلا أن نتائج ملامسته لا توصف.
- نهاية العضو الذكري هي من المناطق الأقل حساسية بالنسبة للرجل ولذا لا تهملها بل حفزيها عن طريق الضغط قليلا عليها!.
١٢- كيس الصفن “الخصيتين”
كثير من النساء يعتقدن أن الخصيتين من أكثر مناطق الإثارة للرجل ولكنها في الحقيقة من أكثر المناطق المؤلمة للرجل. أما الأنسجة المحيطة بالخصيتين فهي مصدر الإثارة له. لذا داعبيها بلطف شديد وإن أردت استجابة أفضل، عليك التركيز على الخط الذي يمر بالمنتصف.
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