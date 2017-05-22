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طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية
طائرة استطلاع اسرائيلية

طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

2017-05-22 13:17:12
أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، البقاع الغربي وإقليم الخروب.

وأوضح بيان للجش اللبناني أن الطائرة غادرت الأجواء من فوق بلدة كفركلا .

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