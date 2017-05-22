أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»

انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...