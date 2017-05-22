قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال لقائه مع السيدة يوريكو كويكي محافظ طوكيو إن مصر تتطلع إلى الاستفادة من تجربة طوكيو في تطبيق أساليب متطورة في النقل والتخطيط العمراني وإدارة الشئون المحلية وآليات إدارة الأزمات.

جاء ذلك على هامش المباحثات التى يجريها عبد العال مع المسئولين اليابانيين في إطار زيارته الحالية إلى اليابان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى .

واعرب عبد العال ، عن التطلع لتعزيز التعاون بين محافظتي طوكيو والقاهرة تفعيلاً لاتفاق التآخي بين المدينتين،والاستفادة من التجربة الفريدة لمدينة طوكيو في التغلب على مشاكل المرور وتدوير المخلفات .

وأضاف بأن مصر بصدد إنشاء عاصمة إدارية جديدة بهدف تخفيف الضغط السكاني والمروري في مدينة القاهرة وزيادة الجذب السياحي للمعالم الأثرية في القاهرة والجيزة، لافتا إلى أن هناك تشابها كبيرا بين القاهرة وطوكيو من حيث التاريخ العريق لكلا المدينتين .

كما أعرب عبد العال عن تقدير مجلس النواب لدور السيدة يوريكو كويكي في دعم العلاقات البرلمانية المصرية اليابانية من خلال رئاستها السابقة لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية-اليابانية ووضعها الأسس اللازمة للتعاون البرلماني بين البلدين في إطار ثنائي، مشيداً بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبه، قال النائب أسامة هيكل رئيس كل من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب ولجنة الصداقة البرلمانية المصرية-اليابانية إن السيدة كويكى كانت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية حتى العام الماضى، منوها بأنها تلقت تعليمها الجامعي فى جامعة القاهرة وتجيد اللغة العربية إجادة تامة.

ونوه هيكل بأن”كويكي” تضع مصر فى مكانة خاصة جداً ، وأعربت عن رغبتها فى أن تتحول اتفاقية التآخي بين القاهرة وطوكيو والموقعة منذ 25 عاماً إلى حيز التنفيذ .

وأشار هيكل إلى أن كويكى أوضحت خلال اللقاء أن طوكيو تركز اهتمامها حالياً على إنجاح الدورة الأوليمبية ٢٠٢٠ ، كما أكدت أن اليابان تثمن كثيراً جهود مصر فى مكافحة الارهاب وعودة الاستقرار للشرق الأوسط.

وأكدت ” كويكي ” فى إجابتها على سؤال للنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب حول الاستفادة من تجربة اليابان فى نظافة الشوارع والمنشآت العامة أن هذا الأمر يعتمد على عاملين رئيسيين هما : تعليم الأطفال وتطبيق التكنولوجيا.

ونوهت كويكي بدعم بلادها لتجربة المدارس اليابانية في مصر ، المقرر تطبيقها هذا العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر، والتي ستزيد على مائة مدرسة خلال الفترة المقبلة.

وفى نهاية اللقاء، تبادل عبد العال الهدايا التذكارية مع يوريكو كويكي، ووجه لها الدعوة لزيارة مصر فى القريب العاجل.