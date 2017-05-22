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شاهد.. أحمد سعيد عبدالغني ينشر صورة مع زوجته
أحمد سعيد عبد الغني

شاهد.. أحمد سعيد عبدالغني ينشر صورة مع زوجته

2017-05-22 16:34:33

شارك الفنان المصري أحمد سعيد عبدالغني جمهوره في صورة له مع زوجته عبر موقع «أنستجرام».

أحمد سعيد عبدالغني علق على الصورة التي نشرها وكتب: «حياتي»، واستقبل الفنان عدد كبير من التعليقات التي تمنت له السعادة مع زوجته، بينما علق الجمهور على شعره الأبيض وتقدمه في السن.

أحمد سعيد عبدالغني يعيش حياة زوجية مستقرة منذ عام 2013، ولديه ابنة اسمها لي لي.

يُذكر أن أحمد سعيد عبدالغني يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل «كفر دلهاب» مع الفنان عمرو يوسف.

احمد سعيد عبدالغني

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