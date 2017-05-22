قال السفير محمود السعيد، المنسق العام للمشروع القومي للتنمية “مشروعك”: إن مبادرة “مشروعك” تم إطلاقها منذ عامين، وكانت فلسفتها مواجهة البطالة باعتبارها قنبلة موقوتة، مضيفًا “بدل ما يغرق الشاب في البحر أو يقعد على الكافية أو يستنى الميري بنوفر له فرصة ليكون رجل أعمال”.

وأضاف السعيد، في لقائه اليوم الإثنين، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم تنفيذ 69 ألف مشروع في المحافظات توفر 290 ألف فرصة عمل للشباب، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصاديات الدول.