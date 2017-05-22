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التحالف العربي يدمر طقما عسكريا للحوثيين بنهم شرق صنعاء
التحالف العربي

التحالف العربي يدمر طقما عسكريا للحوثيين بنهم شرق صنعاء

2017-05-22 11:22:18
متابعات

دمر طيران التحالف العربي اليوم الإثنين ، طقما عسكريا (مركبة) تابع لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء .

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر محلية يمنية القول إن “طيران التحالف استهدف طقما عسكريا على متنه مضاد طيران في مفرق قطبين بالمديرية؛ مما أسفر عن تدميره بشكل كامل، مشيرا إلى أن القصف تزامن مع مواجهات عنيفة بين الجيش والمليشيا في المديرية.

وفي تعز، استهدف طيران التحالف - بأكثر من غارة - مواقع الميليشيات في مفرق مقبنة غربي تعز، لافتا إلى أن الطيران لا يزال يحلق في أجواء المدينة حتى الآن.

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