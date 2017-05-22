اعتقال 20 "هاكرز" هاجموا أكثر من مليون هاتف ذكي في روسيا2017-05-22 11:15:32
اعتقلت وزارة الداخلية الروسية اليوم الإثنين مجموعة من الهاكرز (القراصنة)، مكونة من 20 شخصاً يشتبه في سرقتهم أموالا من حسابات مصرفية بمساعدة برنامج (حصان طروادة)، الذي أصاب أكثر من مليون هاتف ذكي بفيروس تسبب بأضرار قيمتها أكثر من 50 مليون روبل (874 ألف دولار أميركي تقريباً).
وذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك أن الوزارة تمكنت من إحباط نشاط مجموعة منظمة في بعض الأقاليم الروسية مختصة بسرقة الأموال من الحسابات المصرفية بمساعدة برنامج (حصان طروادة)، والتي كان ضحيتها أكثر من مليون مستخدم للهواتف.
وقالت: إن هذه المجموعة تمكنت عبر برنامج “حصان طروادة” من اختراق أكثر من مليون هاتف ذكي، وتسببت في أضرار بلغت 50 مليون روبل (874 ألف دولار أميركي تقريباً )”، مضيفة أن “هذه المجموعة تضم 20 شخصا يعيشون على الأراضي الروسية، وأن المنظم الرئيسي لعمل هذه المجموعة هو من سكان مدينة (إيفانوفو) الروسية، ويبلغ من العمر 30 عاماً” .
وأشارت المتحدثة إلى أنه تم توقيف أعضاء المجموعة، واتخذت المحكمة إجراءات احتجاز بحق أربعة أشخاص من الموقوفين، في الوقت الذي تم فيه فرض الإقامة الجبرية المؤقت على الباقين.
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