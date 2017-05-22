قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع اليوم بوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، وسيتم مناقشة بعض الموازنات الخاصة ببعض الهيئات التابعة لوزارة التموين، وأهمها جهاز حماية المستهلك، كما سيتم مناقشة الأسعار ومدى توفير السلع التموينية.

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أنه سيتم مناقشة خطة توفير السلع خلال شهر رمضان، ومدى كونها في متناول محدودي الدخل.