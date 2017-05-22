قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال حفل أقامته حكومة الاحتلال في ذكرى احتلال القدس، إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.

وأضاف بينيت في تصريحاته للقناة السابعة العبرية، إن فكرة إقامة دولة فلسطينية جلبت لنا “الإرهاب” فماذا لو ضمت تلك الدولة قطاع غزة، “هذا أمر غير مقبول”.

تأتي تصريحات بينيت قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ”إسرائيل”، حيث يطالبه الإسرائيليون بنقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس، وهو ما رفضته إدارة ترمب، كما رفضت مرافقة أي مسئول إسرائيلي للرئيس خلال زيارته حائط البراق، معتبرة إياه محتلا.