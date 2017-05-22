 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 11:38 صباحاً
روابط سريعة
وزير إسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
نفتالي بينيت

قبيل زيارة ترامب..

وزير إسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية

2017-05-22 11:17:58
وكالات

قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال حفل أقامته حكومة الاحتلال في ذكرى احتلال القدس، إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.
وأضاف بينيت في تصريحاته للقناة السابعة العبرية، إن فكرة إقامة دولة فلسطينية جلبت لنا “الإرهاب” فماذا لو ضمت تلك الدولة قطاع غزة، “هذا أمر غير مقبول”.
تأتي تصريحات بينيت قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ”إسرائيل”، حيث يطالبه الإسرائيليون بنقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس، وهو ما رفضته إدارة ترمب، كما رفضت مرافقة أي مسئول إسرائيلي للرئيس خلال زيارته حائط البراق، معتبرة إياه محتلا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3