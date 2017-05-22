أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دويرتي أن بلاده مهتمة باستيراد الأسلحة الخفيفة والصواريخ دقيقة التوجيه والمروحيات والطائرات من روسيا، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة والمعدات مطلوبة للسلطات الفيليبينية لمكافحة الجماعات المسلحة.

وقال دويرتي - في حديث لوسائل الإعلام الروسية، نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” اليوم الإثنين “نكافح المتمردين

مثلما كان الحال في روسيا في فترة سابقة، إنهم عبارة عن أفراد عصابة قلائل ينشرون الفوضى.. نحتاج تكنولوجيات عسكرية حديثة، منها الأسلحة الخفيفة والصواريخ الدقيقة التصويب بالإضافة إلى أسلحة مهمة أخرى للظروف التي تجرى فيها مكافحة المتمردين”.

ولم يستبعد دويرتي اهتمام بلاده أيضا بالمروحيات والطائرات الروسية لمواجهة الجماعات الإرهابية.

يُذكر أن وزير الدفاع الفليبيني دلفين لورينزانا سبق وأعلن خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في أبريل الماضي أنه سيبت في موضوع شراء الطائرات العسكرية والأسلحة الخفيفة من روسيا بعد التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري مع موسكو، والذي ينوي الطرفان توقيعها خلال زيارة الرئيس الفليبيني رودريجو دويرتي إلى موسكو في شهر مايو الحالي .

وأضاف لورانزانا أن الفليبين قد تهتم بشراء المروحيات والغواصات والمدرعات الروسية.