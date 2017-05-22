 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 11:26 صباحاً
روابط سريعة
الغرف التجارية: إقبال كبير على معارض «أهلاً رمضان»
معرض اهلا رمضان

الغرف التجارية: إقبال كبير على معارض «أهلاً رمضان»

2017-05-22 11:11:18

قال الدكتور علاء عزالدين أمين عام الغرف التجارية، إن معارض أهلا رمضان هدفها الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع للأسر بأقل سعر، حيث طُلب من الموردين البيع بسعر التكلفة وهناك خصومات تصل إلى 30%.

وأضاف في لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الإثنين، إن هناك إقبالا شديدا على المعارض، لافتًا إلى أن المواطن يحصل على أي كمية يريدها، منوهًا إلى أنه تم توفير السلع بشكل كبير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3