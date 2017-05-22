قال الدكتور علاء عزالدين أمين عام الغرف التجارية، إن معارض أهلا رمضان هدفها الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع للأسر بأقل سعر، حيث طُلب من الموردين البيع بسعر التكلفة وهناك خصومات تصل إلى 30%.

وأضاف في لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الإثنين، إن هناك إقبالا شديدا على المعارض، لافتًا إلى أن المواطن يحصل على أي كمية يريدها، منوهًا إلى أنه تم توفير السلع بشكل كبير.