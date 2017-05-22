أطلق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تغريدات مثيرة للجدل عقب عودته من حضور قمة الرياض، التي جمعت زعماء عربا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء احتجاج باسيل على إعلان الرياض، الذي اتفق فيه الحاضرون على محاربة الإرهاب، وإدانة إيران، وتوفير 34 ألف جندي لأي حرب محتملة على الإرهاب.

وقال باسيل إن لبنان لم تكن تعلم بإعلان الرياض، ولم تكن تعلم أن القمة سيصدر عنها بيان ختامي وإعلان.

وقال في تغريدات عبر “تويتر”: “لم نكن على علم بإعلان الرياض، لا بل كنا على علم بأن لا بيان سيصدر بعد القمة، وقد تفاجأنا بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة...”.

وتابع: “ظنا بلبنان وشعبه ووحدته. أما وقد وصلنا إلى لبنان فنقول إننا نتمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري وبسياسة ابتعاد لبنان عن مشاكل الخارج وإبعادها عنه”.

بدوره، سخر رئيس تيار المردة، والمرشح السابق للرئاسة اللبنانية، سليمان فرنجية، من جبران باسيل.

وقال فرنجية في تغريدة على “تويتر”، إن باسيل -لم يسمّه- “شاهد ماشافش حاجة”.