اختفت الفنانة المصرية حلا شيحة عن الأنظار تماما منذ أن اعتزلت وارتدت الحجاب، ولا تظهر للجمهور إلا من خلال كتابة بعض الأدعية عبر موقع «فيس بوك».

حلا كتبت مؤخرا عبر حسابها الخاص قصة ارتدائها الحجاب والنقاب، وقالت: « مرحلة النقاب من أجمل المراحل في حياتي، البداية سبحان الله لا تخطر علي بال، أنا لابسة الحجاب وسعيدة حتى جاء القدر من غير ميعاد، فجأة مكالمة غير معتادة من واحدة جميلة أكيد كثير منكم يعرفونها، حنان ترك، بتسلم عليا و بتقولي حلا في درس النهاردة جميل و ايه رأيك تحضري معانا حابة اشوفك، وفرحت طبعا ً لمكالمتنا و فعلا رحت الدرس».

حلا أكملت وقالت: «هنا بدأت القصة، وفرحت طبعا ً لمكالمتنا و فعلا رحت الدرس دخلت ناس كتير في بيت واحدة هي كمان حبيبتي الي الان و شفت حنان جالسة علي الارض و جنبها بعض النساء و كانت حبيبتي بتبكي

سلمت من بعيد و جلست و فجأة ببص قدامي ألاقي بنوتة جميلة جالسة باصة ناحيتي و احنا كلنا باصين ناحية الداعية فأنا بقول في نفسي هي ليه عاملة كدة فأخذت بالي انها بتغطي وشها و منتقبة فقلت علطول ماشاء الله عندها حياء و كان في نور و سكينة حسّيت لأول مرة ان ده اللي كنت بدور عليه الدرس كان في حتة و أنا كل اللي بفكر فيه البنت دي».

الفنانة المعتزلة أضافت: « سبحان الله حنان اتحجبت في نفس الدرس و و كلنا كنّا فرحانين ليها بعدها كلمت البنوتة المنتقبة دي في التليفون و قابلتها و هي كانت قلقانة مني و أنا بسألها عن النقاب و هي يدوب بترد و قالتلي واحدة واحدة علشان متقلعيش و مشيت و فضل الامر ده في دماغي و كنت بسأل الله سبحانه و تعالي يدلني الفترة دي كان لازم اسافر العمرة مع والدي و اختي مايا و هناك في المسجد النبوي كان المعاد كان قدر الله لي بلحظة كنت دائما احلم بها الإحساس بالامان و الطمأنينة و السكينة ننسي احلامنا احيانا لكن الله لا ينسي و حاشاه ان ينسى و هناك انهالت عليا الرسايل و استخرت الله و أنا ساجدة اذا كان النقاب ما تحب يا ربي فحببني فيه بعدها لبسته لأول مرة في ساحة المسجد للتجربة كانت هي تلك اللحظة لحظة حب خالص لحظة لا أنساها أبدا شعرت اني هنا ولدتُ من جديد ليس مجرد كلام أحكيه لكم بل هذا ما حدث ورحت اتمشي به و ابكي فرحا و كأني طايرة خفيفة سعيدة قريبة من الله وأقرب ما يكون كنت عايزة أقول لكل الناس أمسكهم بإيدي و أقولهم السعادة هنا ودي كانت البداية ولبسته سواء كان فرضا أو فضلا».

يُذكر أن آخر أفلام حلا شيحة هو «كامل الأوصاف» مع الراحل عامر منيب ورجاء الجداوي.