وصل سامح شكري، وزير الخارجية، إلى جزيرة رودس صباح اليوم الاثنين، وشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رودس للأمن والاستقرار، برئاسة وزير خارجية اليونان.

وأشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن مؤتمر رودس ينعقد هذا العام بمشاركة وزراء خارجية مصر وقبرص وبلغاريا وسلوفاكيا واليونان، وممثلين عن وزراء خارجية الجزائر وألبانيا وإيطاليا والكويت وتونس ورومانيا والسعودية ولبنان وعمان والإمارات وقطر وليبيا وجامعة الدول العربية.

ويلقي سامح شكري كلمة ويجري مداخلات باسم وفد مصر خلال جلسات المؤتمر الثلاث، والتي تتناول التحديات الإقليمية المشتركة، التعاون في مجالات التعليم والثقافة والبيئة، وأخيرا سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.