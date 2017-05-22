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البابا تواضروس يدشن «مذبح» دير البابا اثناسيوس بأيرلندا
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يدشن «مذبح» دير البابا اثناسيوس بأيرلندا

2017-05-22 11:03:27

دشن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، الاثنين، مذبح دير البابا اثناسيوس بأيرلندا.

شارك فى الصلاة نيافة الأنبا أنتوني، رئيس دير البابا اثناسيوس، والأنبا بافلي والأنبا مقار.

ووجه الدير الشكر لقداسة البابا تواضروس الثانى علي زيارته التاريخية للدير ومباركته له وللآباء.

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