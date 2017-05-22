عرض الإعلامي محمد الغيطي، صور لهدم فيلا أكبر تاجر مخدرات بمحافظة الشرقية، وذلك بعد قيام مديرية الأمن بشن عدة حملات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الغيطي من خلال برنامج ” صح النوم ” المعروض علي فضائية ” LTC” : “من الطرائف أن مديرية أمن الشرقية هدت قصر بتاع تاجر مخدرات بالشرقية، وكان موجودة من فترة طويلة، فهل كان لازم السيسي يقول أزيلوا التعديات على الأراضي عشان نسيب قصر زعيم عصابة زي ديه”.