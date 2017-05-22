ألغت شركة الخطوط الجوية اليمنية رحلتها التي كان مقررا لها التوجه إلى عدن؛ بسبب انتظار الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارًا من شركة الخطوط اليمنية بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 601 والمتجهة إلى عدن بسبب العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ضد معاقل المتمردين الحوثيين، وصعوبة الحصول على تصريح بالعبور في أجواء آمنة، واضطرت سلطات المطار، إلى التنسيق لتسفير الركاب على متن رحلات طيران أخرى.