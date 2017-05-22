 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 11:33 صباحاً
روابط سريعة
إلغاء رحلة الخطوط اليمنية في مطار القاهرة
مطار القاهرة

إلغاء رحلة الخطوط اليمنية في مطار القاهرة

2017-05-22 11:03:06
متابعات

ألغت شركة الخطوط الجوية اليمنية رحلتها التي كان مقررا لها التوجه إلى عدن؛ بسبب انتظار الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارًا من شركة الخطوط اليمنية بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 601 والمتجهة إلى عدن بسبب العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ضد معاقل المتمردين الحوثيين، وصعوبة الحصول على تصريح بالعبور في أجواء آمنة، واضطرت سلطات المطار، إلى التنسيق لتسفير الركاب على متن رحلات طيران أخرى.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3